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Участок дороги Прискуха – Иванцево ремонтируют в Локнянском районе

Участок дороги Прискуха - Иванцево (от 0 до 1 км) ремонтируют в Локнянском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация отфрезеровала старое покрытие, выполнила работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев.

Сейчас подрядчик выполняет работы по устройству пересечений и примыканий. Затем будет укреплять обочины.

Работы ведутся силами подрядной организации ООО «АДП» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».