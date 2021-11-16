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ГИБДД просит псковских водителей избегать резких маневров

Госавтоинспекция просит водителей Псковской области быть внимательными и осторожными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий в ближайшие дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

«В ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, местами туман, а также ночные заморозки. Главная опасность смены температуры с оттепели на заморозки и обратно создает благоприятные условия для возникновения гололедицы. Проезжая часть при этом становится очень скользкой», - отметили в ведомстве.

Водителей просят быть аккуратными, соблюдать ПДД, избегать избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП.

Пешеходам напомнили о необходимости переходить дорогу строго по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, а при переходе проезжей части в темное время суток, в условиях ограниченной видимости использовать на одежде световозвращающие элементы.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, добавили в ведомстве.