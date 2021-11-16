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Почти 25 млн рублей направят на содержание светофоров в Пскове

Почти 25 млн рублей направят на содержание светофоров на территории Пскова. Соответствующая информации опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Техническое задание предусматривает месячное, квартальное, полугодовое и годовое обслуживание светофорных объектов. Кроме того, подрядной организации предстоит проводить техническое обслуживание электрооборудования светофоров, техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии, контроллеров, ТВП, предусматриваются малярные работы.

Также контракт обяжет производить ремонт пешеходных, транспортных светофоров, замену светодиодных секций, кнопок ТВП, монтаж экранов к светофорам и так далее.

Техническое задание предусматривает обслуживание 536 светодиодных и 6 ламповых транспортных светофоров, 432 светодиодных и 4 ламповых пешеходных светофоров, 162 светодиодных и 6 ламповых дополнительных секций светофоров.

Максимальная (начальная) цена контракта составляет 23 млн 895 тысяч 707 рублей. Источник финансирования — городской бюджет. Заказчик — управление городского хозяйства администрации города Пскова.

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Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 30 ноября 2023 года. Подрядную организацию определят в ходе открытого конкурса в электронной форме.