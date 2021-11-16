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Участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей станет четырехполосным

Участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей станет расширят до четырех полос. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракт на капремонт дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Речь идет об участке федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия в Лужском районе Ленинградской области.

«Трасса Р-23 – одно из самых загруженных направлений на подъезде к Санкт-Петербургу. Во многом транспортный поток на ней формируется за счет многочисленных дачников, которые до границы с Псковской областью частично распределяются по региональным дорогам и прилегающим населенным пунктам. Вместе с тем практически половина трафика – транзитные фуры. Согласно данным датчиков учета интенсивности движения, по участку на границе субъектов в среднем проезжает порядка 10 тысяч автомобилей в сутки», - отметили в сообщении.

Трасса Р-23 входит в европейский маршрут E95, обеспечивает выход Санкт-Петербурга и Ленобласти к Республике Беларусь, Украине, странам Прибалтики. Этим и обусловлен значительный грузопоток на ней. Для повышения безопасности, снижения временных затрат, увеличения пропускной способности трассы и было принято решение о проведении капремонта участка, добавили в пресс-службе.

Работы развернутся на отрезке со 169 по 178 километр. Подрядчику предстоит выполнить благоустройство полосы отвода, устройство насыпи, подстилающего слоя из песчаного грунта, слоя основания, укрепление обочин, устройство присыпных берм из привозного и местного грунта. Проект предусматривает устройство новых водопропускных труб общей протяженностью 128 метров, водоотвода, устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия общей площадью свыше 327 тысяч квадратных метров, укрепление обочин.

На участке установят новые дорожные знаки, пластиковые сигнальные столбики, смонтируют металлические барьерные ограждения, в завершение работ нанесут 4652 метра горизонтальной продольной и поперечной разметки термопластиком. В расположенных рядом с дорогой домах выполнят шумозащитное остекление.

Основные строительно-монтажные работы на объекте развернутся в следующем году. Капремонт планируется завершить в октябре 2023 года. Благодаря выполненным работам проезжая часть будет расширена с 7 до 14 метров.