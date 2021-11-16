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На улице Петровской в Пскове ограничат движение автомобилей 24 ноября

Участок улицы Петровской в Пскове будет закрыт два дня для движения автотранспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

C 9.00 24 ноября до полуночи 26 ноября в связи с проведением работ по замене теплотрассы закрывается для движения автотранспорта участок улицы Петровской от улицы Коммунальной до улицы Пароменской.

В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Киселева и Максима Горького.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок. При движении следует обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков, добавили в пресс-службе.