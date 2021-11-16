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Дорогу к новому причалу на реке Толба отремонтировали в Псковском районе

Прошла приемка отремонтированной дороги к новому причалу на реке Толба в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Участок дороги ведет до деревни Толбица, где располагается причал для катеров, в том числе для муниципального катера «Талабск», который связывает материк с Талабскими островами.

Дорожный отрезок протяженностью 2,2 километра отремонтирован силами «Псковавтодора», на это потребовалось более 30 млн рублей. Средства были выделены из областного бюджета.

Дорожники в рамках ремонта выполнили планировку откосов насыпи, расчистили полосу отвода от кустарника и деревьев, выполнили устройство водоотводных канав, отфрезеровали старое асфальтобетонное покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои, отремонтировали деформационные швы на мосту через реку Старцева.

Кроме того, привели в порядок пересечения и примыкания к дороге, укрепили обочины песчано-гравийной смесью и асфальтобетонным гранулятом, а также нанесли разметку.