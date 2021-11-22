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Только 5% жителей СЗФО оценили качество дорог на «отлично»

Как россияне оценивают качество дорог в своих регионах, выяснил сервис по поиску работы hh.ru. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, согласно данным опроса, в целом по России лишь 11% респондентов поставили максимальные пять баллов, еще 38% - четыре, 31% - тройку, 14% - двойку и 6% - единицу. Средняя оценка качества дорог составила всего 3,3 балла.

Среди жителей Северо-Западного округа на пять баллов дороги оценили лишь 5% опрошенных, еще 34% поставили четыре, 36% - три, 16% - два, 10% - единицу. В среднем дороги в СЗФО заработали 3,1 балла из пяти. Это 12 место среди регионов России, попавших в рейтинг.

Больше всего своими дорогами довольны жители Тюменской области, они поставили 4,1 балла. На втором месте — Республика Татарстан (3,9 балла), на третьем — Москва (3,8). Также состояние дорог удовлетворяет жителей Санкт-Петербурга (3,5), Московской области и Краснодарского края (по 3,4 балла).

Худшие дороги, по мнению респондентов, находятся в Новосибирской (2,3), Иркутской (2,4) и Ярославской (2,5) областях.

В пресс-службе отметили, что к высокой оценке оказались более склонны представители профессиональных сфер «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Искусство, развлечения, медиа», а вот низкие баллы чаще ставят в сфере «Госслужба, НКО».

В целом, только 10% жителей регионов СЗФО готовы проводить в дороге на работу больше 1-1,5 часа. 32% опрошенных хотели бы тратить на это не более 30 минут, 45% - от 30 минут до часа. Еще 13% жителей округа вообще рассматривают только удаленный формат занятости. Таких респондентов больше всего в сферах «Искусство, развлечения, медиа» (21%) и «ИТ, телеком» (19%).

45% жителей Северо-Запада России из работающих в офисе, на территории компании предпочитают добираться туда на общественном транспорте, 36% обычно ездят на машине, 25% добираются исключительно пешком, 11% - на корпоративном транспорте.

Самая высокая доля тех, кто пользуется общественным транспортом, в Москве (79%) и Санкт-Петербурге (73%), а самая низкая — в Тюменской области (45%) и Татарстане (44%). Больше других россиян ходить пешком предпочитают жители Ленинградской (23%), Свердловской (22%) и Ростовской (20%) областей, а ездить на автомобиле — жители Башкирии (58%) и Татарстана (51%).

Качество дорожного покрытия на участке от дома до нынешнего или последнего места работы в целом устраивает 39% жителей СЗФО (поставили пять или четыре балла). 36% респондентов частично удовлетворены (три балла), а недовольны (двойки и единицы) — 26%. При этом 23% из тех, кто оценивал дороги на двойку и единицу, подавали жалобы в соответствующие органы. Меньше всего на качество дорог жалуются жители Урала (лишь 8%). В целом, 68% опрошенных сообщили, что за последние 3-5 лет ситуация в регионе изменилась в лучшую сторону, только 10% говорят об обратном.