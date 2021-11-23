Улица Инженерная в Пскове принята после ремонта по дорожному нацпроекту

В Пскове состоялась приемка участка улицы Инженерной, который отремонтировали в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото здесь и далее: администрация Пскова
Отрезок магистрали между улицами Индустриальной и Алтаева, а также дублер дороги вдоль жилых домов от №12 до №100, который не ремонтировался более 30 лет, привели в нормативное состояние.
Подрядчик уложил на проезжей части два слоя нового асфальтобетонного покрытия, заменил люки, нанес разметку термопластиком. Обновил пешеходную зону: заменил бортовой камень, заасфальтировал тротуары, установил барьерное ограждение, восстановил газоны. Также были сделаны парковки для автотранспорта и тротуар возле дома №13, который ведет к отделению Псковской городской поликлиники.
Подрядной организацией выступило ООО «Дорожный отряд». Заказчиком — управление городского хозяйства администрации города Пскова.
Подрядчик должен был завершить ремонт до 31 августа, однако в связи с выявленными комиссией недостатками, потребовалось время на их устранение. В связи с задержкой ввода дороги в эксплуатацию к ООО «Дорожный отряд» применят штрафные санкции.
В целом, благодаря нацпроекту за последние два года Инженерную привели в порядок на всем ее протяжении, включая реконструкцию перекрестка с Индустриальной.