Улицы Пскова обработали противогололедными материалами

Движение грузовиков по дорогам Стругокрасненского района ограничат на месяц

Девочка попала под машину в Опочке и получила черепно-мозговую травму

Водитель «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе в Новоржеве

Еще пять дворов приводят в порядок в Пскове

Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет на трассе Псков — Гдов

Женщина попала под колеса кроссовера в Великих Луках

«Фольксваген» вылетел с дороги в результате ДТП с мусоровозом в Пскове

Почти за 150 млн рублей отремонтируют улицу Труда в Пскове

Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода в Псковском районе

Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове