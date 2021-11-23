Улицы Пскова обработали противогололедными материалами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова
«Дорожная обстановка на контроле. Подрядные организации проводят мониторинг и локальную обработку противогололедными материалами улиц города Пскова. Будьте аккуратны на дорогах!» - говорится в сообщении.
Ранее из-за неблагоприятных погодных условий в ближайшие дни водителей Псковской области просили быть внимательными и осторожными на дорогах в региональном УГИБДД УМВД России.