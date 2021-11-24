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Участок трассы длиной 20 км отремонтировали в Псковской области

Общая протяженность введенных в эксплуатацию после капремонта участков самой длинной федеральной трассы в Псковской области теперь составляет более 188 километров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожники отремонтировали участок трассы Р-23 с 428-го по 448-й километр в Опочецком и Пустошкинском районах в рамках государственного контракта. Они выполнили фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия по основному ходу дороги, на пересечениях и примыканиях, уложили 33 новых водопропускных трубы, переустроили высоковольтные линии электропередач и сети связи.

Кроме того, на болотистых участках заменили слабые грунты, для обеспечения устойчивости земляного полотна выполнили устройство песчано-гравийных свай и гибкого ростверка из армированной георешетки, укрепили обочины и сделали основания из холодной органо-минеральной и щебеночно-песчаной смесей.

В деревнях Маврино, Мякишево, Лашутино, Зуйково, Ночлегово обновили искусственное освещение, установили 10 автобусных павильонов на остановках общественного транспорта и устроили заездные карманы.

Вблизи остановок и пешеходных переходов рабочие уложили тактильную плитку, также появились предупреждающие знаки на Г-образных опорах, а по краям проезжей части дорожники нанесли шумовую разметку из термопластика. При наезде на такие полосы происходит вибрационное и шумовое воздействие, предупреждающее водителя о выезде за пределы дороги.

Такие решения управление уже применило на федеральных трассах в Ленинградской и Калининградской областях. В результате уменьшилось количество ДТП, связанных с выездом за пределы дороги.

Кроме того, на участке установили 395 пластиковых сигнальных столбиков, 331 дорожный знак, смонтировали свыше 10 тысяч метров барьерного и перильного ограждения, нанесли 6,8 тысячи квадратных метров разметки. В нескольких домах рядом с дорогой установили шумозащитное остекление. В деревне Ночлегово на остановке было принято инженерное решение об устройстве подпорной стенки, которая послужит для укрепления внешнего откоса выемки.

Напомним, год назад в Псковской области после капремонта ввели в эксплуатацию участки дороги Р-23 с 211-го по 245-й километр в Стругокрасненском районе и с 446-го по 468-1 километр в Пустошкинском районе. В настоящее время ФКУ Упрдор «Северо-Запад» продолжает капремонт участка с 468-го по 481-й километр, работы планируется завершить в 2023 году.

Участки можно увидеть на карте по ссылке.