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Власти Пскова проконтролировали ход ремонта дворовых территорий

Ход ремонта дворов на улицах 23 Июля и Яна Фабрициуса в Пскове проверили представители власти сегодня, 24 ноября. В рабочем выезде приняли участие временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин, глава города Елена Полонская, депутат Псковской городской Думы по округу №2 Сергей Колосов и заместитель начальника управления городского хозяйства Татьяна Алексеева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Во дворе дома №7 по улице 23 Июля подготовительные работы выполнили две недели назад, но к укладе асфальта так и не приступили. Из-за этого жители дома начали волноваться, что до зимы ремонт рне завершится, рассказал депутат Сергей Колосов.

«Подрядчик гарантирует, что через три дня он зайдет на объект и доделает двор уже до конца. Сегодня мы их немного успокоили. Срок сдачи у подрядчика — конец ноября. Думаю, все сделают на день-два позже установленного срока», - отметил депутат гордумы.

А во дворе дома №22 по улице Яна Фабрициуса уже сняли старый асфальт, установили бордюрный камень, подняли люки, уложили новое дорожное покрытие, увеличили число парковочных мест и оборудовали зоны отдыха. Осталось благоустроить территорию: установить урны и скамейки. Объект скоро введут в эксплуатацию.

В этом году по основной программе «Формирование современной городской среды» был выполнен ремонт одной дворовой территории в округе №2. «За дополнительные средства еще три двора отремонтировали», - отметил Сергей Колосов.

По словам сити-менеджера Бориса Елкина, ремонтом дворовых территорий в Пскове занимается достаточно большой пул подрядчиков. «Практически на каждом объекте работают разные подрядчики. Конечно, где-то они пересекаются ввиду смежности объектов по территории», - заметил он.

Борис Елкин также добавил, что все подрядчики работают по-разному. «Мы следим за качеством работы, стандарты у нас единые для всех. Однако кто-то делает вовремя, кто с опережением графика, а кто-то немного задерживается, но самое главное — это результат», - акцентировал внимание и. п. главы администрации города и напомнил, что за срыв сроков сдачи объектов для подрядчиков предусмотрены штрафы.

По словам главы Пскова Елены Полонской, 2021 год очень удачный год в плане ремонта дворов в областном центре. Благодаря поддержке вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора Михаила Ведерникова город получил на эти цели беспрецедентные средства, отметила она.

«Вначале года было выделено порядка 60 млн рублей, из которых 30 млн направили на создание новых общественных пространств, еще 30 млн — на ремонт дворовых территорий. Далее решением Псковской городской Думой было выделено еще 20 млн рублей на дворы. Псков получил также дополнительное финансирование в размере 70 млн рублей. В этом году был запланирован ремонт около 40 дворовых территорий и создание дополнительно двух общественных пространств», - сообщила глава Пскова.