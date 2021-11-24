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Участок улицы Карла Маркса в Пскове перекроют для движения автотранспорта

Для строительства водопровода перекроют участок улицы Карла Маркса в Пскове 27 и 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 9.00 27 ноября до полуночи 28 ноября закрывается для движения автотранспорта участок улицы Карла Маркса в районе дома №9 (между улицами Пушкина и Воровского). В качестве объездов администрация города рекомендует использовать улицы Красных партизан и Воровского.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении следует обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков, добавили в пресс-служба.