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В ГИБДД напомнили псковичам о правилах парковки на местах для инвалидов

Парковаться на выделенных местах для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов могут только водители, на автомобилях которых есть опознавательный знак «Инвалид». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу.

Согласно правилам дорожного движения, инвалиды имеют определенные преимущества по отношению к другим участниками движения. Например, люди, передвигающиеся в колясках, могут следовать по краю проезжей части по ходу движения транспортных средств при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним.

Опознавательный знак «Инвалид» устанавливается на транспортных средствах, которыми управляют инвалиды первой и второй групп, а также перевозящие их. Сведения об инвалидности или о перевозящих их водителям подлежат внесению в регистрационные документы, отметили в ведомстве.

В управлении напомнили, что, согласно части 2 статьи 12.4 КоАП РФ, за незаконную установку на транспортное средство опознавательного знака назначается административный штраф в размере пяти тысяч рублей. По части 2 статьи 12.19 КоАП РФ штраф за нарушение правил остановки или стоянки в специально отведенных местах составляет пять тысяч рублей. Кроме того, транспортное средство могут эвакуировать.

В ГИБДД призвали псковичей быть внимательными и корректными по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья.