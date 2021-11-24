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Ремонт дороги на границе Псковской и Новгородской областей завершили досрочно

Более 11 километров дороги Шимск - Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе ввели в эксплуатацию после ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Объект является кратчайшим путем из Пскова в Великий Новгород. Дорога начинается на границе Псковской и Новгородской областей и связывает две федеральные трассы Р-56 и Р-23.

Согласно контракту работы на участке с 62-го по 69-й километр должны завершить до 15 июля 2022 года, а с 69-го по 74-й километр — до 28 июля 2023 года. Однако подрядная организация выполнила весь объем задач уже в этом году благодаря дополнительному финансированию на сумму более 120 миллионов рублей из федерального бюджета. Общая стоимость ремонта из областного и федерального бюджетов составила свыше 209 миллионов рублей.

Подрядчик ООО «ДАФ» по контракту с Псковавтодор расчистил 7,3 га полосы отвода и почти 6 тысяч кубических метров водоотводных канав, срезал изношенное асфальтобетонное покрытие, восстановил укрепленную часть обочин и виражей. А также заменил крайние звенья на 5 водопропускных трубах, отремонтировал асфальтобетонное покрытие, пересечения и примыкания.

Кроме того, организация привела в порядок площадки для отдыха и стоянки, а обочины укрепила щебеночно-песчано-гравийной смесью C-11. Для обеспечения безопасности дорожного движения на асфальте нанесли горизонтальную дорожную разметку: осевую и дублирующие знаки на проезжей части — термопластиком, краевую — краской.

В пресс-службе отметили, что автодорога Шимск — Феофилова Пустынь относится к III категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.