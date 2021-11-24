АвтоМир / Дороги

В Великих Луках продолжается благоустройство дворов

На дворовой территории домов № 4 и № 6 на улице Половской в Великих Луках выполнили асфальтирование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Работы проводились в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». 25 ноября итоги ремонта проконтролировал депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко.

«Хочу выразить благодарность администрации города Великие Луки за включение данных домов в федеральный проект по формированию комфортной городской среды. К качеству претензий нет. Очень давно люди ждали здесь хорошей дороги. Теперь созданы все благоприятные условия для безопасности и комфорта горожан», - отметил депутат.