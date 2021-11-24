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Дорогу в Палкинском районе отремонтировали после обращения прокурора

Дорогу в Палкинском районе отремонтировали после обращения прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жители деревни Красино обратились в прокуратуру Палкинского района с жалобой на качество дороги в поселении.

Прокурорская проверка показала, что одна из дорог деревни находилась в неудовлетворительном состоянии, имела многочисленные ямы и выбоины различных размеров и глубины, что препятствовало осуществлению движения по ней.

Администрация поселения никаких мер длительное время не принимала. В связи с этим, прокуратура района в адрес главы поселения «Черская волость» внесла представление об устранении нарушений.

В настоящее время дорогу отремонтировали: уложили новый асфальт, а также укрепили обочины.