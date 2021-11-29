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Виктор Остренко войдет в рабочую группу по вопросам освещения дорог

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко войдет в рабочую группу, которая прорабатывает варианты передачи в собственность области линии освещения, расположенные на дорогах регионального значения в границах населенных пунктов. Решение было озвучено на заседании комитета по бюджету финансам и налоговой политике регионального парламента 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, в декабре прошлого года в ходе заседания согласительной комиссии по законопроекту об областном бюджете на 2021 год Виктор Остренко предложил профинансировать за счет бюджета региона расходы на освещение дорог регионального значения в границах населенных пунктов.

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«Работа еще ведется, - прокомментировал ход исполнения решения сказал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. - Предварительно, пока только с Невельским районом определились. Конкретики сейчас нет».

На заседании комитета сообщили, что в ноябре в администрации региона создали профильную рабочую группу по этому вопросу.

«Кто в нее входит?» - поинтересовался вице-спикер, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков.

Ему ответили, что в рабочую группу входят вице-губернатор Василий Осипов, представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«А кто-нибудь из депутатов туда входит?» - спросил Александр Братчиков.

«По-моему, нет», - ответила заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова.

«Я хотел бы войти в состав рабочей группы, - взял слово вице-спикер Виктор Остренко. - Поскольку вопрос на согласительную комиссию вносил я».

«Согласен, - сказал Александр Братчиков. - Предлагают рекомендовать включить кандидатуру Остренко Виктора Владимировича в рабочую группу».

Комитет единогласно поддержал это предложение.