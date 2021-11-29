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Дороги и тротуары обработают противогололедной смесью в Великих Луках

Дороги и тротуары будут обрабатывать противогололедной смесью в Великих Луках в период непогоды. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на свой личной странице в Instagram.

Фото: Instagram Николая Козловского

«По информации управления ЖКХ, при неблагоприятных погодных условиях на улицах города будут задействованы шесть единиц техники для производства работ по распределению ПСС по проезжей части и тротуарам», - заявил глава Великих Лук.

Напомним, из-за непогоды около 300 населенных пунктов Псковской области остались без электричества. Больше всего отключений фиксируется в Печорском, Бежаницком, Новосокольническом и Локнянском районах. На местах оперативно работают 48 бригад электриков.