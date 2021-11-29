АвтоМир / Дороги

Дороги в Великих Луках расчищают после двухдневного снегопада

Коммунальные службы Великих Лук расчищают дороги после двухдневного снегопада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Коммунальная сфера города переведена в режим полной готовности. Кроме того, необходимо и нам всем проявить бдительность, если ваш автомобиль не готов к зимнему режиму, оставьте его на парковке. Берегите себя и своих близких!» - написал глава администрации Великих Лук Андрей Беляев на свой личной странице в Instagram.

Напомним, по состоянию на утро 30 ноября 673 населенных пункта Псковской области оставались без электроснабжения из-за снегопада. В регион для помощи в устранении последствий непогоды прибыли бригады энергетиков из Республики Карелия и Архангельской области.