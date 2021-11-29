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На мосту трассы Р-23 в Плюсском районе ограничат движение большегрузных автомобилей

На 198-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в Плюсском районе на мосту через ручей Черный планируется ограничение движения большегрузных автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В связи с техническим состоянием моста специалисты приняли решение с 31 декабря установить на мосту дорожный знак №3.11, ограничивающий движение транспортных средств общей массой свыше 28 тонн. Данное ограничение будет действовать до проведения ремонтных работ.

Сейчас подрядная организация разрабатывает и утверждает схемы объезда моста, информация о них будет размещена на сайте ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В пресс-службе призвали водителей учитывать сложившиеся обстоятельства при планировании маршрутов.