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Ливневая канализация появится во дворах на улице Фабрициуса в Пскове

Ливневая канализация появится во дворах на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №2 Сергей Колосов.

По словам Сергея Колосова, работы по устройству ливневой канализации будут проводиться в рамках реконструкции улицы Яна Фабрициуса, капремонт которой планируют осуществить в срок до 28 ноября 2023 года.

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«На улице Яна Фабрициуса и Стахановской ливневых канализаций нет, поэтому во время сильных дождей во многих домах затапливаются подвалы. Надеюсь, что в рамках реконструкции Яна Фабрициуса проведут первые этапы работы, чтобы завести ливневую канализацию во дворы, чтобы нам побороть эту ситуацию с подтоплением», - сказал Сергей Колосов.

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Работы, добавил он, планируют начать со следующего года. «Надеюсь, не получится, как с улицей Леона Поземского», - заметил депутат.