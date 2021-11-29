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Борис Елкин: Количество песка на дорогах Пскова надо уменьшать

Глава администрации Пскова Борис Елкин на встрече с журналистами сегодня, 1 декабря, заявил о том, что необходимо уменьшать посыпку песком дорог в зимний период.

«Что касается песка, соли и других реагентов. В стране используются разные варианты. Песок, к сожалению, все равно будет использоваться. Но в меньших объемах. С каждым годом его уменьшаем. Все зависит от зимы. Около 0 градусов можем использовать соляной раствор. Ниже -5 градусов этого делать нельзя, поэтому мы используем соль. Но когда -10 или -15 градусов, соль нельзя использовать, потому что она будет точечно подтапливать лед и это будет каток. Остается песок», - рассказал он.

Борис Елкин подчеркнул, что «песчаные бури» весной — это проблема. «Поэтому количество песка в городе надо уменьшать», — отметил он.

Несмотря на то, что прошлая зима была снежной, весной песка и пыли стало меньше, заметил глава городской администрации. Кроме того, песок помогают убирать пылесосы, имеющиеся у подрядных организаций, добавил он.