АвтоМир / Дороги

Участок трассы М-9 «Балтия» торжественно открыли в Псковской области

В Себежском районе после работ по капитальному ремонту ввели в эксплуатацию участок от 574-го до 591-го километра федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвийской республикой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В торжественной церемонии приняли участие начальник управления эксплуатации автомобильных дорог федерального дорожного агентства Виталий Голиков и начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Дмитрий Кузнецов.

Кроме того, прошла церемония вручения благодарственных писем министра транспорта РФ, руководителя федерального дорожного агентства и руководителя ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Награды получили сотрудники казенных учреждений, подведомственных Росавтодору, а также специалисты подрядных организаций.

Как отметил в своем приветственном слове Виталий Голиков, ввод в эксплуатацию данного объекта — важное событие не только для Псковской области. Трасса М-9 входит в состав европейского маршрута Е22, проходит по территории Московской и Тверской областей и обеспечивает транспортную связь между всеми регионами Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также со странами Балтии.

В компании заметили, что развитие внешнеторговой деятельности России во многом зависит от совершенствования магистралей на территории субъекта, чем занимается Росавтодор. Так, на сегодняшний день более 791 километра трасс федерального значения в Псковской области соответствует нормативным требованиям. Помимо трассы М-9 в текущем году были завершены работы на участке с 428-го по 468-й километр автодороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь (вблизи города Пустошка).

В рамках контракта на открываемом 18-километровом участке трассы М-9 федеральные дорожники отфрезеровали изношенное асфальтобетонное покрытие, разобрали имеющееся бетонное основание и устроили новое (из щебеночно-песчаных и органо-минеральных смесей).

На болотистых участках заменили слабый грунт, а для понижения уровня грунтовых вод устроили поперечные и продольные песчаные дрены, что увеличит срок службы земляного полотна существующей дороги, пояснили специалисты. Асфальтобетонная смесь для нового покрытия была подобрана методом объемно-функционального проектирования с учетом климатических условий и уровня эксплуатационной нагрузки.

Также специалисты сделали водоотвод, устроили новые водопропускные трубы и деформационные швы на путепроводе. На остановках общественного транспорта установили новые урны, заменили бортовые камни, построили тротуары общей площадью 2703 квадратных метра, а также уложили тактильную плитку вблизи пешеходных переходов. Новое асфальтобетонное покрытие дорожники уложили не только по основному ходу дороги, но и на пересечениях и примыканиях на площади свыше 11 тысяч квадратных метров. Для кратковременной остановки автомобилей на 583-м километре отремонтировали площадку отдыха.

В завершении работ специалисты установили 446 пластиковых сигнальных столбиков, 262 дорожных знака, смонтировали 832 метра металлического перильного и 8642 метра барьерного ограждения, а также десять мигающих светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. Было нанесено около 6,5 тысячи квадратных метров разметки термопластиков и краской.

В следующем году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует завершить второй этап работ и ввести в эксплуатацию капитально отремонтированный участок с 591-го по 613-й километр трассы М-9.

В компании напомнили, что общая протяженность федеральных дорог в Псковской области составляет 913 692 километра. Это трассы: А-212 Псков — Изборск — граница с Эстонией, Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков, Р-23, М-9 и переданные в федеральную собственность в текущем году участки дороги А-122.