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Движение большегрузов временно запретят на участке трассы Р-23 в Псковской области

Движение транспортных средств массой свыше 28 тонн по мосту через Черный ручей на 198-м+786-м километре автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь ограничат с 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Ограничение вводят в связи с техническим состоянием, определенным по результатам проведенной диагностики искусственных дорожных сооружений. Движение транспортных средств массой выше 28 тонн будет запрещено до окончания проведения ремонта.

«Просим учитывать данную информацию при планировании поездок и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков», - добавили в ведомстве.