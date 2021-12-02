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Более 20 переходов у школ и детских садов Псковской области стали безопаснее

22 пешеходных перехода у школ и детских садов Псковской области стали безопаснее благодаря нацпроекту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Обустройство безопасных пешеходных переходов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» возле школ и детских садов в Псковской области продолжается третий год, отметили в комитете. В прошлом году удалось завершить работы на 27 пешеходных переходах, а в текущем году обустроили 22 пешеходных перехода в 9 муниципалитетах.

Всего на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения установили 44 мигающих светофора Т.7 с индивидуальными элементами питания, 2,9 тысячи метров пешеходного ограждения и дорожные знаки «Пешеходный переход».

В Порховском районе оборудованы пешеходные переходы в городе Порхове и деревнях Хилово, Славковичи, Дуброво и Верхний Мост.

В Псковском районе стали безопаснее 3 перехода в деревнях Соловьи, Середка и Родина.

В Гдовском районе светофоры и пешеходное ограждение установили на дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в деревне Добручи.

В Палкинском районе обустроили пешеходные переходы в деревнях Новая Уситва, Качаново и Родовое.

В Печорском районе безопасным стал пешеходный переход на дороге Сенно - Новый Изборск – Печки (в деревне Новый Изборск).

В Себежском районе светофорами и ограждением оборудовали «зебры» в деревне Мальково и поселке Идрица.

В Дедовичском районе – 2 пешеходных перехода появились на дорогах Порхов – Успенье (в Дубровке) и Красные Горки – Бакач (в Красных Горках).

В Великолукском районе - в населенных пунктах Демидово и Переслегино.

В Островском районе – в городе Острове и в деревне Перевоз.

Работы выполнила ООО «Знак-Трейд СПб» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Цена контракта составила более 14 миллионов рублей (средства областного бюджета).