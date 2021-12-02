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Борис Елкин: Все дорожные работы в Пскове завершили вовремя

Все дорожные работы в Пскове завершили вовремя. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в ходе прямого эфира в Instagram.

«Основные работы в Пскове завершены. Очень хорошо, что успели в сезон. Есть несколько дворов, которые не успели сделать – погодные условия испортили планы. По этому вопросу буду проводить совещание с подрядчиком. Что касается непосредственно дорожных работ, то их завершили вовремя, успели», - рассказал Борис Елкин.

Текущие погодные условия не сильно влияют на общестроительные работы, поэтому они идут в плановом режиме, добавил глава администрации Пскова.