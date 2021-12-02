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В Пскове планируют убрать снег с дублеров дорог на двух улицах

В Пскове планируют убрать снег с дублеров дорог на улицах Юности и Инженерной. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.

«На следующей неделе будут выставлены заборы с объявлением-просьбой не ставить машины. Если машин не будет, все вычистят», - отметили в администрации.

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Напомним, ранее глава администрации Пскова Борис Елкин поставил задачу управлению городского хозяйства проработать вопрос установки знаков о запрете парковки в определенные дни. Коммунальные службы смогут использовать их для расчистки территорий от снежных масс.