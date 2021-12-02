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В Великих Луках планируют отремонтировать тротуар на улице 3-й Ударной Армии

В Великих Луках планируют отремонтировать тротуар на улице 3-й Ударной Армии. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Не пройти по тротуару – ставят машины, – пожаловался местный житель. – Установите забор. Водители не соблюдают правила, оградите тротуар от проезжей части».

Андрей Беляев отметил, что вопрос об установке пешеходных ограждений рассмотрят после ремонта тротуара на данном участке. «Ремонтные работы тротуара по улице 3-й Ударной Армии запланированы на 2022 год, плановый период 2023 - 2024 годов», – добавил он.