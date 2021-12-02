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Дороги к школам и детсадам в Псковской области отремонтировали по нацпроекту

Восемь участков дорог, ведущих к социально значимым объектам, в числе которых школы, детские сады, поликлиники и больницы, отремонтировали в Псковской области в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГБУ ПО «Псковавтодор».

В числе отремонтированных – улица Алтаева, на которой расположены отделение Псковской детской городской поликлиники и школа №22; улица Чудская, где находится Наркологический диспансер Псковской области; площадь Ленина – там расположен Псковский государственный университет; участок улицы Инженерной, которая ведет к поликлинике №3.

В городе Острове в нормативное состояние привели переулок Горный. Этот объект улично-дорожной сети является одним из подъездов к Островской межрайонной больнице. А в деревне Лавры Печорского района в перечень объектов нацпроекта вошла улица Школьная, на которой расположена Лавровская средняя общеобразовательная школа. В деревне Залесье обновлена улица №1, на которой находится детский сад «Колосок». В Псковском районе восстановлен участок дороги Подосье – Заровенье (Камно), который стал подъездом к массиву земельных участков для многодетных семей.

На перечисленных объектах провели комплекс дорожных работ по замене асфальтобетонного покрытия, бортовых камней, ремонту существующих тротуаров, восстановлению зеленой зоны, а также мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.