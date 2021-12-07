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Администрация Пскова заключила контракт на ремонт тротуаров на улице Советской Армии

Администрация Пскова заключила контракт на ремонт тротуаров на улице Советской Армии в областном центре. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Планируется отремонтировать более 5 километров тротуара, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Подрядчик выполнит демонтаж существующего бортового камня, устройство основания из щебня и песка, установит новый бортовой камень и затем уложит асфальтобетонное покрытие.

Также подрядная организация восстановит покрытие проезжей части у бортового камня, укрепит откосы насыпей, заменит старое барьерное ограждение. В рамках ремонта планируется отфрезеровать и заасфальтировать съезды и остановочные площадки.

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В завершение планируется благоустроить зеленую зону, посеять газон и высадить живую изгородь из саженцев кизильника.

Срок выполнения работ – 18 августа 2022 года. Заказчиком ремонта выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядной организацией – ООО «Дорожное строительное монтажное управление».