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Более 17 километров барьерного ограждения установили на дорогах Псковской области

Новое барьерное ограждение установили на дорогах Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В текущем году было исполнено два контракта на установку и замену барьерного ограждения. Подрядная организация «Комплексный технический центр ”Металлоконструкция”» по договору с организацией «Псковавтодор» установила в регионе около 5,7 тысяч погонных метров нового барьерного ограждения. Сумма контракта составила 11,7 млн рублей.

Фото здесь и далее: комитет по транспортному и дорожному хозяйству администрации Псковской области

Так, новое ограждение появилось на дороге Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе, на отдельных участках с 44-го по 56-й километр, и на 67-ом километре дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы в Дновском районе.

Кроме того, еще один подрядчик ООО «Меганефть» по контракту с «Псковавтодор» установил 11,7 тысячи погонных метров нового ограждения. Металлоконструкции появились на участках дорог Пушкинские Горы — Локня, Носово — Зимари — Кашино, Пушкинские Горы — Носово, Пушкинские Горы — Рождество — Велье, Кокорино — Савкина Горка, Поляне — Острие — Позолотино, Пушкинские Горы — Захино — Барабаны, Подкрестье — Гарино, Новоржев — Кудеверь, Новоржев — Опочка, Опочка — Дубровка — граница с Республикой Белоруссия, Пустошка — Себеж и Заполье — Гдов. Средства на реализацию работ в объеме 28,6 млн рублей были выделены из областного бюджета.

В региональном комитете отметили, что барьерное ограждение подрядчики выполнили из оцинкованного металла и укомплектовали светоотражающими элементами, что положительно сказывается на безопасности дорожного движения в темное время суток. Светоотражатели обозначают направление полосы движения на виражах и поворотах и предупреждают водителей об опасном участке дороги. Барьерное ограждение также служит для предотвращения съезда автомобилей в кювет и несанкционированного выхода пешеходов на дорогу и перехода в неположенном месте.