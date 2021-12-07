АвтоМир / Дороги

Дорогу от Добручей до Каменного Конца реконструируют в два этапа

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Добручи – Каменный Конец (км 0+028 – км 2+650) стала темой обсуждения на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



И. о. председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйства Станислав Стармолотов рассказал, что реконструкцию 3 километров 82 метров дорожного полотна проведут в два этапа. «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 85,5 млн рублей на реализацию первого этапа», - сказал он. Второй этап профинансируют за счет средств областного бюджета. «Приступить к закупке будет можно после утверждения бюджета», - резюмировал Станислав Стармолотов.



«Вопрос оставляем на контроле», - отметил вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.