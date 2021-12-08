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«СитиИнвестГрупп» принимает жалобы на состояние дорог Пскова в соцсетях

Инстаграм-аккаунт появился у ООО «СитиИнвестГрупп». Профиль предназначен для обращений граждан о состоянии улично-дорожной сети города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

«Мы принимаем жалобы на состояние улично-дорожной сети города и будем стараться оперативно реагировать на эти обращения. Надеемся, что совместными усилиями мы сделаем дороги Пскова комфортнее и безопаснее», - сказали в «СитиИнвестГрупп».

В частности, можно обращаться по поводу очистки знаков от снега и грязи, загрязнения дорог и тротуаров, гололедицы и снежных завалов. «По поводу всего, что препятствует безопасности дорожного движения», - пояснили в организации.

Там также добавили, что компания следит только за дорогами и тротуарами, поскольку дворовые территории - зона ответственности управляющих организаций.

Напомним, в область содержания организации входят районы:

Завеличье,

Запсковье,

Любятово,

Овсище.

Инстаграм-аккаунт «СитиИнвестГрупп» доступен по ссылке.