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Дорожная пятилетка. ЛОНГРИД

Жители Пскова с нетерпением ждут ремонта той или иной дороги и испытывают на себе «побочные эффекты» этой работы в виде автомобильных пробок, вынужденных объездов, шумных ночных работ, временных неудобств для пешеходов на тротуарах… Сохранение самообладания в такие периоды в последующем вознаграждается не только ездой по ровному асфальту и прогулками по благоустроенным дорожкам, но и повышением безопасности дорожного движения.

За последние пять лет в областном центре привели в порядок почти сотню дорог. Ударными темпами шли работы при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Давайте вспомним, какие дороги ремонтировали в Пскове в 2017–2021 годах, сколько на это потратили денег и какая претензионная работа велась в отношении подрядных организаций.