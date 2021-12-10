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Под Псковом проводятся работы по консервации строящегося Северного обхода

Под Псковом проводятся работы по консервации строящегося Северного обхода (2-й пусковой комплекс). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, необходимость проведения работа обусловлена действующим законодательством.

14 ноября 2019 года комитет подписал соглашение с ООО «Технострой» о расторжении государственного контракта на строительство дороги. Согласно пункту 4 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, при приостановлении работ или прекращении на срок более 6 месяцев, застройщик должен обеспечить консервацию строящегося объекта. 29 апреля 2020 года комитет принял решение о консервации.

Поскольку сейчас контракт на дальнейшие работы не заключен, продолжается проведение консервационных работ. Они включают восстановление водоотводных канав, ограждения на аварийно-опасном участке, горизонтальной дорожной разметки, установку временных дорожных знаков и водоналивных блоков.

Сейчас продолжается перерасчет стоимости объекта. После корректировки стоимости будут организованы конкурсные процедуры для определения подрядчика и возобновления строительства. Ориентировочные сроки работ по продолжению строительства 2022 – 2024 годы.

2-й пусковой комплекс Северного обхода должен соединить две федеральные дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков и А-212 Псков - Изборск в обход областного центра, региональную дорогу Р-60 Псков – Гдов – Сланцы. Важной составной частью проекта является новый мост через реку Великую. Завершение строительства обеспечит необходимую транспортную инфраструктуру для функционирования особой экономической зоны «Моглино». Строительство второго комплекса началось в 2016 году. Первый пусковой комплекс строился с 2002 по 2007 год.