←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как не запустить автомобиль
Почему нужно менять резину сейчас?
Какой автомобиль надежнее?
в МРЭО Живая очередь
Кто на чем экономит при обслуживании?
Что русскому хорошо то китайцу...
Правила замены масла
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Все ограничения движения
Кольцо с дровяником
Чем опасен дождь для авто
Узнаешь себя?
Остановку? Да пусть переносят
ещё Дороги 10.12.2021 10:105 Под Псковом проводятся работы по консервации строящегося Северного обхода 11.12.2021 15:480 Псковичам сообщили, когда перекроют часть улицы Ипподромной 11.12.2021 13:480 Организацию дорожного движения пересмотрят на улице Герцена в Пскове 10.12.2021 10:105 Под Псковом проводятся работы по консервации строящегося Северного обхода 09.12.2021 18:420 Дорожная пятилетка. ЛОНГРИД 09.12.2021 17:280 Убрать припаркованные автомобили с улицы Юности просят псковичей
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Псковичам сообщили, когда перекроют часть улицы Ипподромной

11.12.2021 15:48|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации Пскова Борис Елкин в ходе прямого эфира в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков, сообщил, когда перекроют часть улицы Ипподромной.

«Реконструкцию улицы Леона Поземского планируем закончить к концу следующего года. Надеемся, что движение будет открыто в начале лета. К сожалению, чтобы продолжить работы по реконструкции, будет необходимо перекрыть часть улицы Ипподромной для прокладки коммуникаций. Поэтому не перекроем улицу Ипподромную до тех пор, пока не закончим улицу Леона Поземского, не откроем на ней движение», - отметил он.

Напомним, асфальтировать улицу Леона Поземского в Пскове начнут в мае 2022 года.

Теги: #псков #Запсковье #улица Ипподромная
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
11.12.2021, 15:480 Псковичам сообщили, когда перекроют часть улицы Ипподромной 11.12.2021, 13:480 Организацию дорожного движения пересмотрят на улице Герцена в Пскове 10.12.2021, 19:310 До 12 лет лишения свободы грозит жителю Псковской области, устроившему «пьяное» ДТП с погибшей 10.12.2021, 18:510 ГИБДД призывает псковичей быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий
10.12.2021, 15:170 За нетрезвое ДТП 25-летней псковичке грозит семь лет тюрьмы 10.12.2021, 13:100 «Ситроен» и УАЗ столкнулись в Псковском районе 10.12.2021, 10:160 Водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП в Островском районе 10.12.2021, 10:105 Под Псковом проводятся работы по консервации строящегося Северного обхода
10.12.2021, 10:000 Женщину сбили на пешеходном переходе в Себеже 10.12.2021, 09:390 Девушка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Пскове 10.12.2021, 09:170 Автомошенники усложнили схему обмана 10.12.2021, 07:000 Псковичей приглашают к участию в конкурсах по профилактике ДТП зимой
09.12.2021, 23:200 За год в Псковской области сократилось число погибших в ДТП 09.12.2021, 18:420 Дорожная пятилетка. ЛОНГРИД 09.12.2021, 17:280 Убрать припаркованные автомобили с улицы Юности просят псковичей 09.12.2021, 14:502 Новый светофор начали устанавливать на Октябрьском проспекте в Пскове
09.12.2021, 14:450 Пожилую женщину сбили на пешеходном переходе в Себеже 09.12.2021, 13:201 Сбившему пенсионера в Псковском районе водителю грозит до 7 лет тюрьмы 09.12.2021, 11:160 «СитиИнвестГрупп» принимает жалобы на состояние дорог Пскова в соцсетях 09.12.2021, 11:035 В транспортном комитете объяснили, почему в псковских автобусах холодно
09.12.2021, 08:450 Стали известны подробности тройного ДТП в Пустошкинском районе. ФОТО 08.12.2021, 21:440 Женщина не успела завершить обгон и попала в ДТП в Пустошкинском районе 08.12.2021, 16:460 Более 17 километров барьерного ограждения установили на дорогах Псковской области 08.12.2021, 15:420 Дорогу от Добручей до Каменного Конца реконструируют в два этапа
08.12.2021, 11:510 Водителей предупредили о сильном тумане в районах Псковской области 08.12.2021, 09:350 Женщина пострадала в ДТП у школы №23 в Пскове 08.12.2021, 09:290 Администрация Пскова заключила контракт на ремонт тротуаров на улице Советской Армии 07.12.2021, 11:510 Более 200 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год
07.12.2021, 11:180 Автомобиль «Лада» попал в ДТП около школы №23 в Пскове. ВИДЕО 07.12.2021, 11:000 ДТП с участием полицейской машины произошло у администрации Псковской области 07.12.2021, 10:260 Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пскове, пострадала женщина 06.12.2021, 17:441 Дороги к школам и детсадам в Псковской области отремонтировали по нацпроекту
06.12.2021, 14:520 В Порхове пешеход без светоотражающих элементов попала под колеса автомобиля 06.12.2021, 14:380 Семерых нетрезвых водителей задержали в Псковской области 06.12.2021, 12:410 Освещение подключили на улице Новгородской в Пскове 06.12.2021, 10:280 Два автомобиля «Мицубиси» столкнулись в Псковском районе, пострадал один из водителей
06.12.2021, 10:130 Невнимательный водитель наехал на ожидавшего автобус псковича 06.12.2021, 10:100 Более 1900 нарушений пресекли псковские автоинспекторы за неделю 05.12.2021, 18:372 Псковичей призывают убрать припаркованные автомобили на трех улицах из-за вывоза снега 05.12.2021, 16:300 Псковских водителей призвали не управлять автомобилем в состоянии переутомления
05.12.2021, 14:380 В Великих Луках планируют отремонтировать тротуар на улице 3-й Ударной Армии 05.12.2021, 13:431 В Пскове планируют убрать снег с дублеров дорог на двух улицах 05.12.2021, 10:250 Печорский водитель повторно сел нетрезвым за руль и попался полицейским 04.12.2021, 17:250 В России могут ужесточить наказание для водителей-лихачей
04.12.2021, 15:200 Более 25 псковичей лишились водительских прав по требованию прокурора 04.12.2021, 14:407 Сити-менеджер высказал свое мнение о платных парковках в центре Пскова 04.12.2021, 14:002 Борис Елкин: Все дорожные работы в Пскове завершили вовремя 04.12.2021, 09:401 Новая транспортная стратегия России ограничит использование личных автомобилей
03.12.2021, 19:030 Более 20 переходов у школ и детских садов Псковской области стали безопаснее 03.12.2021, 18:220 «Газель» и легковой автомобиль столкнулись на Запсковье 03.12.2021, 16:151 В Пскове решили не повышать стоимость проезда в автобусах 03.12.2021, 16:100 Калининградец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Куньинском районе
03.12.2021, 15:461 Автосалон Geely открылся в Пскове 03.12.2021, 15:090 Трактор и автобус столкнулись на остановке в Псковском районе 03.12.2021, 12:030 В Пскове отремонтировали еще пять дворов 03.12.2021, 09:330 Стали известны подробности смертельного ДТП под Невелем. ФОТО
02.12.2021, 23:570 Боковое столкновение фур произошло в Пустошкинском районе, пострадал человек 02.12.2021, 21:150 Участок трассы М-9 «Балтия» торжественно открыли в Псковской области 02.12.2021, 20:120 Движение большегрузов временно запретят на участке трассы Р-23 в Псковской области 02.12.2021, 18:281 Из-за уборки снега псковичей попросили убрать машины с нескольких улиц
02.12.2021, 16:259 Платная парковка в центре Пскова: миф или ближайшее будущее 02.12.2021, 15:540 Мосты на Самолву планируют отремонтировать до 2026 года 02.12.2021, 13:370 Мужчина пострадал в ДТП с фурой в Великолукском районе 02.12.2021, 10:531 Водителя разорвало на части в результате ДТП в Невельском районе
02.12.2021, 10:451 К уголовной ответственности привлекли псковича, покинувшего место ДТП с пострадавшим 02.12.2021, 10:230 Почти 11 тысяч псковских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 02.12.2021, 09:490 Подросток пострадал в дорожной аварии в Великих Луках 02.12.2021, 07:550 Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей
01.12.2021, 20:482 Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе в Псковской области. ФОТО 01.12.2021, 20:175 Борис Елкин: Количество песка на дорогах Пскова надо уменьшать 01.12.2021, 17:063 700 млн рублей требуется на содержание улично-дорожной сети Пскова 01.12.2021, 14:400 Ливневая канализация появится во дворах на улице Фабрициуса в Пскове
01.12.2021, 12:580 Компания «Балтийский берег» выполнит ремонт Советского моста в Пскове 01.12.2021, 11:430 Сразу 180 штрафов ГИБДД оплатил житель Псковской области 01.12.2021, 10:280 Великолучанина-рецидивиста задержали пьяным за рулем 30.11.2021, 20:200 Реконструкция МАПП Бурачки продолжается на российско-латвийской границе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.