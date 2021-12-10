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Псковичам сообщили, когда перекроют часть улицы Ипподромной

Глава администрации Пскова Борис Елкин в ходе прямого эфира в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков, сообщил, когда перекроют часть улицы Ипподромной.

«Реконструкцию улицы Леона Поземского планируем закончить к концу следующего года. Надеемся, что движение будет открыто в начале лета. К сожалению, чтобы продолжить работы по реконструкции, будет необходимо перекрыть часть улицы Ипподромной для прокладки коммуникаций. Поэтому не перекроем улицу Ипподромную до тех пор, пока не закончим улицу Леона Поземского, не откроем на ней движение», - отметил он.

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Напомним, асфальтировать улицу Леона Поземского в Пскове начнут в мае 2022 года.