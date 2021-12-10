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Тротуарами на улице Новгородской в Пскове займутся в 2022 году

Тротуарами на улице Новгородской в Пскове займутся в 2022 году. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

«Была большая потребность в освещении на улице Новгородской. Долго, к сожалению, его включали. Приносим свои извинения, была задержка по поставке материалов. Успели включить этому году. Следующий этап на улице Новгородской – устройство тротуаров. Мы обязательно этим займемся в следующем году», - рассказал Борис Елкин.

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Напомним, подрядчика накажут за срыв сроков организации освещения на улице Новгородской в Пскове.