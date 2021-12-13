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В Пскове разработают проект строительства дорог в микрорайоне «Учхоз»

Разыгран контракт на разработку проектной документации на строительство улично-дорожной сети в границах улиц Поклонная Горка, Земская, Трояновского – «Учхоз» (1 этап). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего планируется спроектировать более 12 километров дорог. Подрядная организация проведет необходимые инженерные изыскания: топогеодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические.

На основе изысканий будет сформировано техническое задание. В нем отразят решения по строительству проезжей части, тротуаров, водоотведения, ливневой канализации, наружного освещения, а также решения по благоустройству и возможному переустройству существующих или строительству недостающих коммуникаций.

Кроме того, подрядчик разработает не менее 2-х вариантов конструкции дорожной одежды проезжей части и тротуаров, схему организации дорожного движения и сметную документацию.

Срок выполнения работ и предоставление документации – 30 ноября 2023 года. Планируемые сроки реализации строительства – 2024-2025 годы.

Заказчик - управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядная организация – ООО «СДМ Проект».

Финансирование осуществляется за счет субсидии из областного бюджета и средств из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».