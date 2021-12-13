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По факту ненадлежащей уборки снега в Пскове возбудили три дела

Три дела об административном правонарушении возбудили в Пскове по факту ненадлежащего содержания улично-дорожной сети города в зимний период. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Владимир Папорт.

«Выпала практически третья часть месячной нормы осадков, движение было затруднено. Подрядные организации, которые занимаются уборкой города, работали в усиленном варианте, практически круглые сутки город вычищали и до сих пор вычищают от снежных отвалов и гололедицы. Мы понимаем, что условия для надлежащего содержания улично-дорожной сети в зимний период времени полностью обеспечены не были, сотрудники Госавтоинспекции возбудили три дела об административных правонарушениях», - рассказал Владимир Папорт.

Одно из возбужденных дел уже направили в суд, два находятся в производстве, в ближайшее время по ним составят административные протоколы.

«Требования ГОСТа по зимнему содержанию (улиц города — ред.) — жесткие. Мы вынуждены их требовать именно от собственника дорог. Есть нормативные сроки уборки улично-дорожной сети, поэтому и такие меры», - пояснил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову.

Он также добавил, что сотрудники Госавтоинспекции помогают подрядчикам в перемещении транспортных средств в тех местах, где разрешена парковка, но требуется уборка снега. «Сотрудники выезжают, вызванивают собственников машин и просят их убрать автомобили», - отметил он.