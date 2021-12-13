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Дмитрий Быстров: Островский район получил более 45 млн рублей на ремонт дорог в 2021 году

Ремонту дорог в Островском районе уделяют пристальное внимание. От того, в каком состоянии находится дорожное покрытие, зависит безопасность и водителей, и пассажиров, и пешеходов. Не обходят стороной и благоустройство общественных территорий в Острове. Какие дороги отремонтировали в этом году и планируют привести в порядок в 2022-м, какие общественные пространства заиграли новыми красками в муниципалитете, Псковская Лента Новостей узнала у главы Островского района Дмитрия Быстрова.

- Дмитрий Михайлович, сколько денежных средств было направлено на ремонт дорог в Острове и Островском районе в 2021 году?

- В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», подпрограммы «Дорожное хозяйство» и мероприятий по благоустройству дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды» Островскому району были выделены деньги в сумме 61,1 млн рублей. Из них более 45 млн рублей направлены на дороги: 4,5 млн рублей в рамках нацпроекта, 42 млн 419 тысяч 600 рублей в рамках подпрограммы «Дорожная деятельность». 14 млн 228 тысяч 239 рублей получили по программе «Формирование комфортной городской среды».

- На каких улицах в Острове привели в порядок дороги? И какие общественные территории удалось благоустроить?

- В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 400 метров дорожного покрытия в переулке Горный в Острове. Стоимость ремонта составила 4 млн 23 тысячи 808 рублей. Также благодаря нацпроекту установили пешеходное барьерное ограждение на тротуаре улице Пригородной в Острове на сумму 476 тысяч 106 рублей.

Значительный объем работ в этом году провели на программе «Дорожное хозяйство». Так, почти 900 тысяч рублей направили на установку элементов освещения на улицах Гастелло, Кольцевой, Меркурьева (дома №№2, 4, 6), Полевой, Клавдии Федоровой, Софьи Перовской и во 2-м Вокзальном переулке.

Отремонтировано более 650 метров участка дороги на улице Большой Пионерской (от жилого дома №6 на улице Большой Пионерской до улицы Леона Поземского) на сумму 10,5 млн рублей.

Почти за 10 млн рублей отремонтировали 388 метров дороги по улице Калинина. Работы велись от жилого дома №5 на улице Калинина до съезда на дорогу Остров - Вышгородок до границы с Латвией.

Также провели ремонтные работы на улице Германа (от улицы Мая до улицы Островских Молодогвардейцев) на 2,6 млн рублей. Протяженность ремонтируемого участка составила 187 метров.

Кроме того, привели в порядок парковку на площади имени Клавы Назаровой. Стоимость ремонтных работ составила почти 9 млн рублей.

Помимо этого, по программе «Дорожное хозяйство» отремонтировали автодорогу в Острове-3: от нижнего КПП до жилого дома №23. Стоимость работ — 9,9 млн рублей.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» отремонтировали две общественные территории: район «Сосенки» в микрорайоне «Строитель» на сумму 3,3 млн рублей и заброшенный стадион на улице Софьи Перовской на сумму 4,7 млн рублей.

Также за 5,8 млн рублей отремонтировали дворы дома №12 на улице Меркурьева и дома №7 на улице Авиационной. Обустройство освещения на этих дворовых территориях обошлось почти в 185 тысяч рублей.

- Допускали ли подрядные организации нарушение сроков при вводе объектов в эксплуатацию? Применялись ли к подрядчикам штрафные санкции?

- Да, в рамках исполнения двух муниципальных контрактов в 2021 году были нарушены сроки выполнения. Например, в ходе благоустройства общественной территории на улице Софьи Перовской срок просрочки при сдаче выполненных работ составил 92 календарных дня. Сумма неустойки по муниципальному контракту составила 83 тысячи рублей.

50 календарных дней составила просрочка сдачи выполненных работ по ремонту участка дороги на улице Большой Пионерской. Сумма неустойки по муниципальному контракту составила 66 тысяч рублей.

- Какие дорожные работы планируется провести в Острове и районе в 2022 году? Какие средства на это предусмотрены?

- В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 8,5 млн рублей. В настоящее время уже заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Изъядиново - Юрчане в Горайской волости на 4,4 млн рублей, дороги до деревни Оловяшкино на 1,4 млн рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» планируется разработать проектную документацию для реконструкции улиц Михаила Егорова и Меркурьева в Острове. В планах отремонтировать водопропускные трубы и прочистить кюветы на улицах Больничной, Юбилейной, Пролетарской в Острове, заменить водопропускную трубу на дороге Спиры - Скуратово, отремонтировать покрытие на дороге Скуратово - Федоровские в Воронцовской волости.

Также планируется отремонтировать участок улицы Карповской в деревне Карпово в Островской волости и участок дороги Захаркино - Пустошка в Бережанской волости.

Беседовал Михаил Синёв