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Новый пешеходный переход появился на Запсковье

Новый пешеходный переход появился в Пскове на улице Звездной - на участке между улицами Труда и Юности. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, теперь новый переход оборудован дорожными знаками.

Ранее были подготовлены подходы с твердым асфальтовым покрытием.

Решение об организации перехода в районе дома №11 было принято 22 июня 2020 года комиссией по безопасности дорожного движения. Вопрос рассматривался по поручению губернатора области Михаила Ведерникова.

На улице Звездной между улицами Труда и Юности ранее был один нерегулируемый переход между домами 15 и 18, он расположен ближе к улице Юности. Местные жители активно переходят проезжую часть вне перехода, пользуясь слабым потоком транспорта. Нередко дорогу переходят родители с детьми по пути в детские сады.

Решение организовать переход было принято в том числе в связи с обустройством новой автобусной остановки.