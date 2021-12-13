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Жители Псковской области участвуют в реализации дорожного нацпроекта

Жители Псковской области участвуют в реализации дорожного нацпроекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«Взаимодействие с населением — одна из важных составляющих национального проекта "Безопасные качественные дороги". Только в диалоге с жителями можно достичь максимального эффекта проводимых мероприятий. Именно для этого необходима постоянная связь с гражданами. Активисты формируют перечень объектов ремонта, проверяют качество дорожных работ в ходе инспекционных поездок, высказывают свои замечания и предложения», - пояснили в профильном комитете.

Обращения поступают на официальный сайт комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в социальные сети, на интернет-ресурс нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

За этот год в соцсети поступило более 3 000 обращений. Ежегодно обращения поступают от граждан с просьбой отремонтировать дорогу, тротуары, пешеходные переходы, по которым они ведут своих детей в образовательные учреждения.

В комитете отметили, что улицу Бастионную в Пскове отремонтировали неслучайно: по ней ходит общественный транспорт, а также расположены сразу 4 детских образовательных учреждения: детский сад №23 «Березка», коррекционная школа №4, общеобразовательная средняя школа №47 и детский сад №18 «Солнышко».

За прошедший год в Псковской области в рамках нацпроекта отремонтировали 8 участков дороги, ведущих к социально значимым объектам: школам, детским садам, поликлиникам и больницам. Сейчас, при составлении плана ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на следующий год, также учитываются обращения граждан, заключили в комитете.