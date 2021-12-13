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Около 40 пешеходных переходов в Пскове оборудуют светофорами или ликвидируют

37 нерегулируемых пешеходных переходов в Пскове оборудуют светофорами или ликвидируют. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Владимир Папорт.

«Это требование законодательства. В связи с изменениями в требованиях ГОСТа на улично-дорожной сети, имеющей четыре полосы и более, не может быть нерегулируемых пешеходных переходов. Они все должны быть регулируемыми», - пояснил Владимир Папорт.

Такие пешеходные переходы в Пскове оборудуют светофорами с вызывной кнопкой или оптимизируют, соответствующее решение будут принимать совместно с администрацией города Пскова.

«Пропускную способность дорог, безусловно, светофоры будут снижать, но снижение скорости говорит и об обеспечении безопасности пешеходов, которые будут переходить проезжую часть», - отметил начальник ОГИБДД УМВД России по городу.