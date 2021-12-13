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Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 16 декабря

Для проведения ремонтных работ 16 декабря с 10.00 до 20.00 временно закроют для движения автотранспорта участок улицы от Комсомольского переулка до Музейного переулка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. Псковичей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.