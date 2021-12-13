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Расходы на уличное освещение в Псковской области увеличат на 10 млн рублей

Базовые бюджетные расходы на уличное освещение, установку и содержание опор в Псковской области в 2022 году планируется увеличить на 10 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 14 декабря, провел совещание по вопросам ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Во вступительном слове глава региона напомнил, что в прошлом году в ассоциации были созданы рабочие комитеты для анализа деятельности органов местного самоуправления и более тесного взаимодействия с администрацией области. На протяжении года они прорабатывали наиболее острые вопросы местного значения, обсуждали их вместе с коллегами по ассоциации, депутатами областного Собрания, специалистами региональных комитетов.

Михаил Ведерников поблагодарил представителей ассоциации за конструктивный подход к решению наиболее острых вопросов, способность прорабатывать и предлагать реальные решения в условиях ограниченных ресурсов.

«Очевидно, что уровень профессионализма органов местного самоуправления Псковской области растет с каждым годом. Уверен, все это — закономерный итог той большой перезагрузки нашей совместной деятельности, которую мы проводим», — отметил губернатор, обратив внимание на кратный рост числа ТОСов в регионе, активное участие местных властей в региональных и федеральных конкурсах, на качественную работу с обращениями граждан.

«Вами была проведена большая серьезная работа. Сегодня мы впервые в таком составе обсудим наиболее крупные, финансово-емкие решения, которые требуется учесть в бюджете 2022 года», — предварил обсуждение Михаил Ведерников.

На рассмотрение были вынесены вопросы, которые ассоциация определила как приоритетные в части развития муниципалитетов. В их числе нормативы на финансирование уличного освещения, инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, а также контроль над численностью безнадзорных животных.

По итогам обсуждения было принято решение о передаче объектов освещения вдоль региональных дорог в границах населенных пунктов на баланс области. На эти цели в бюджете на 2022 год предусмотрено 20 млн рублей. Освободившиеся муниципальные средства предложено перенаправить на модернизацию светильников. Кроме того, в районах должна пройти инвентаризация существующих линий освещения для включения некоторых важных неосвещенных участков в «дорожную карту».

Что касается организации и модернизации систем водоснабжения в населенных пунктах, то в целях сохранения текущего состояния объектов и недопущения их полного износа принято решение на 2022 год увеличить базовые бюджетные расходы на их содержание на 10 млн рублей. В то же время главы районов должны будут завершить работу в части регистрации прав муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства до ноября следующего года в соответствии с поручением президента РФ.

В ходе обсуждения темы речь зашла и о создании инвестиционных программ в части модернизации систем водоснабжения. Главам районов поручено проработать этот вопрос.

Что касается безнадзорных животных, то принято решение о передаче государственных полномочий по отлову, стерилизации, вакцинации и содержанию безнадзорных животных муниципальным образованиям. Планируется, что каждый район будет работать со своей зоозащитной организацией.

В заключение совещания губернатор Михаил Ведерников поблагодарил участников за активность и взвешенные решения, отметив, что озвученные предложения будут проработаны и включены в бюджет 2022 года.

Глава региона также напомнил об особом режиме работы органов МСУ в предпраздничный и новогодний периоды и призвал их к усиленному контролю над соблюдением действующих противовирусных требований.

Главной задачей для успешного противодействия заболеванию Михаил Ведерников обозначил вакцинацию 80% взрослого населения. «Показатели по борьбе с коронавирусом и уровень прививочной кампании будут включены в систему оценки эффективности глав муниципалитетов», — подчеркнул губернатор.