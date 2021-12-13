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Строительство новых дорог планируется в трех микрорайонах Пскова

Заключен контракт на разработку проектной документации на строительство новых дорог на территории между границей города Пскова, поселком Панино, Северным обходом города Пскова и микрорайонами Павшино и Силово-Медведово (1-й этап). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Основная цель проекта – восстановление транспортного состояния улиц и повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов. На указанной территории планируется спроектировать около 15 километров дорог, отметили в администрации.

Для этого подрядная организация осуществит сбор исходных данных посредством инженерных изысканий. Подрядчик проработает технические решения по строительству земляного полотна, дорожной одежды, тротуаров, водоотведения, сети ливневой канализации, наружного освещения. Кроме того, будут спланированы решения по организации дорожного движения, благоустройству и возможному переустройству существующих или строительству недостающих коммуникаций, а также оформлена сметная документация.

Завершить разработку проектных документов подрядная организация должна до 30 ноября 2023 года. Строительство дорог планируется произвести в 2024-2025 годах.

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организацией – ООО «СДМ проект».

Финансирование работ осуществляется за счет субсидии из областного бюджета и средств городского бюджета. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».