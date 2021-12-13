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Обновленные по нацпроекту дороги могут прослужить без ремонта до 8 лет — Станислав Стармолотов

Благодаря внедрению нового ГОСТа по производству асфальта дороги, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», станут более долговечными. Такое мнение в Общественном пресс-центре ПЛН высказал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дороги Псковской области становятся и качественнее, и безопаснее. Внедряются новые стандарты качества, недавно мы перешли на новый ГОСТ по производству асфальта. Это, безусловно, положительно будет влиять на долговечность дорог», - сказал Станислав Стармолотов.

Он пояснил, что при изготовлении асфальта теперь будет увеличена его фракционная часть. «За счет того, что при изготовлении асфальта используется большое количество фракций щебня, достигается лучший состав смеси, уплотнение. Применяются у нас только гранит и габбро-диабаз, габбро-диабаз идет в верхний слой, что, естественно, позволяет дорожному покрытию жить существенно дольше, чем на асфальте, в котором применен щебень из местных материалов», - заметил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Станислав Стармолотов добавил, что гарантийный срок верхнего покрытия асфальта, уложенного в рамках реализации нацпроекта, составляет четыре года. «Но верхний слой — это слой износа, а по элементам конструкции дороги гарантия доходит до восьми лет, до восьми лет она может функционировать без ремонта», - сказал он.