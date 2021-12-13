На время уборки снега в Пскове могут появиться ограничивающие парковку знаки

На время проведения уборки снега в Пскове могут появиться ограничивающие парковку дорожные знаки. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил глава городской администрации Борис Елкин.
Он отметил, что при такой схеме необходимо будет четко контролировать уборку снега в определенные для этого дни. «В некоторых регионах получилось так, что знаки установили, и в эти дни снег не убирали. Люди тогда говорят: "Вот вы, власти, нас ограничили в парковке, а сами ничего не убираете". Над контролировать это вопрос, грубо говоря, если в среду запретили парковаться, то в среду надо приехать и убрать снег в этом месте», - сказал глава городской администрации.
Борис Елкин также рассказал о подобном опыте в Санкт-Петербурге. «Они начали устанавливать такие знаки и запускать туда "Паркон" (технологию автоматического контроля правил парковки и других нарушений ПДД - ред.), людям начали приходить штрафы, в Петербурге это 3 тысячи рублей, в Пскове будет 1,5 тысячи, и парковаться перестали, а техника смогла убирать снег», - заметил он.