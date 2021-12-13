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На время уборки снега в Пскове могут появиться ограничивающие парковку знаки

На время проведения уборки снега в Пскове могут появиться ограничивающие парковку дорожные знаки. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

«С управлением городского хозяйства прорабатываем вопрос установки знаков, которые будут ограничивать возможность парковаться на дорогах в определенное время, что позволит убирать улицы», - сказал Борис Елкин.

Он отметил, что при такой схеме необходимо будет четко контролировать уборку снега в определенные для этого дни. « В некоторых регионах получилось так, что знаки установили, и в эти дни снег не убирали. Люди тогда говорят: "Вот вы, власти, нас ограничили в парковке, а сами ничего не убираете". Над контролировать это вопрос, грубо говоря, если в среду запретили парковаться, то в среду надо приехать и убрать снег в этом месте », - сказал глава городской администрации.