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Новую ливневую канализацию обустроят на нескольких улицах Запсковья

Новая ливневая канализация появится на Запсковье в 2022 году. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

«На следующий год у нас есть деньги на обустройство ливневой канализации. Она будет идти через Сиреневый Бульвар, проспект Энтузиастов, затем — улица Ип подромная, а дальше она уже выйдет к реке Великой », - рассказал Борис Елкин.

По его словам, деньги на объект выделили из федерального бюджета, они уже пришли в муниципалитет.