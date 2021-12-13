Новую ливневую канализацию обустроят на нескольких улицах Запсковья

Новая ливневая канализация появится на Запсковье в 2022 году. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил глава городской администрации Борис Елкин.
«На следующий год у нас есть деньги на обустройство ливневой канализации. Она будет идти через Сиреневый Бульвар, проспект Энтузиастов, затем — улица Ипподромная, а дальше она уже выйдет к реке Великой», - рассказал Борис Елкин.
По его словам, деньги на объект выделили из федерального бюджета, они уже пришли в муниципалитет.
«Будем обсуждать, как реализовать это строительство, чтобы вводить минимальное количество ограничений по дорожному движению», - добавил Борис Елкин.