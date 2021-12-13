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Участок дороги Гверстонь - Крупп - Кулье отремонтировали в Псковской области

На сэкономленные средства в рамках программы приграничного сотрудничества в Псковской области отремонтировали 3 км дороги Гверстонь— Крупп— Кулье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Дорогу привели в порядок на участке с 28-го по 32-й километр, который проходит через деревни Киршино, Замошье и Кулье.

Подрядная организация ООО «СпецДор 60» по контракту с «Псковавтодором» заменила асфальтобетонное покрытие, отремонтировала съезды и пересечения, установила искусственную дорожную неровность, 12 сигнальных столбиков и дорожные знаки.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Кроме того, привели в порядок остановочные комплексы - установили 3 автопавильона. Также для безопасности в темное время суток подрядчик установил 14 опор освещения и смонтировал 15 светильников.

Стоимость работ составила более 53 миллионов рублей. Финансирование ремонта осуществлялось за счет сэкономленных денежных средств, выделенных на реализацию основного объекта крупного инвестиционного проекта «Улучшение доступности отдаленных районов Юго-Восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» в рамках программы сотрудничества «Россия — Эстония» периода 2014 — 2020 годов —1-го пускового комплекса реконструкции автодороги Гверстонь — Крупп — Кулье.